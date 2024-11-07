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        Haberler Gündem Güncel Sapanca Gölü'nü kuraklık vurdu: Su miktarı son 5 yılın en düşük seviyesinde | Son dakika haberleri

        Sapanca Gölü'nü kuraklık vurdu: Su miktarı son 5 yılın en düşük seviyesinde

        Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde su miktarı kuraklık nedeniyle son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yaşanan kayıp nedeniyle iskelelerin büyük bölümü susuz kaldı, göldeki kayıklar tamamen karaya oturdu, kıyıda deniz kabukları görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:06 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:06
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        Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle birçok ilde göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşandı.

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        Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü de bu durumdan olumsuz etkilendi.

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        SON 5 YILIN EN DÜŞÜK KOTU OLAN 30,13 METREYE GERİLEDİ

        Sapanca Gölü'nün her gün değişim gösteren su seviyesi, dün itibarıyla son 5 yılın en düşük kotu olan 30,13 metreye geriledi.

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        GÖL HAVZASI KIYIDAN 28 METRE ÇEKİLDİ

        Göl havzası kıyıdan yaklaşık 18 metre çekilirken, kıyıda deniz kabukları görüldü, susuz kalan bazı sazlıklar kuruma riskiyle karşı karşıya kaldı.

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        Yaşanan kayıp nedeniyle iskelelerin büyük bölümü susuz kalırken göldeki kayıklar da tamamen karaya oturdu.

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        GÖLÜN KOTU 2014'TE 29,64 METREYE İNMİŞTİ

        AA muhabirinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) edindiği bilgiye göre, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 6 Kasım itibarıyla 2023'te 31,57, 2022'de 31,38, 2021'de 31,53, 2020'de 30,71, 2019'da ise 31,53 metre ölçüldü.

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        En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldi.

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        Su kaynaklarının sınırsız olmadığına dikkati çeken SASKİ yetkilileri, suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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        Göldeki su oranının kış aylarında beklenen yağışlarla artması öngörülüyor.

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        #marmara bölgesi
        #Sapanca Gölü
        #kuraklık
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