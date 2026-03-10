Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Saraçhane Köprüsü ışıklandırılacak | Son dakika haberleri

        Saraçhane Köprüsü'nün ışıklandırılma projesi tanıtıldı

        Edirne İl Özel İdaresi tarafından INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen TOUCH "Yerel ve Kültürel Mirasına Dokun" projesi için basın toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saraçhane Köprüsü ışıklandırılacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen TOUCH "Yerel ve Kültürel Mirasına Dokun" projesinin amaçları ve faaliyetleri hakkında sunum yapılarak elde edilmesi planlanan sonuçlara ilişkin bilgi verildi.

        18 Temmuz 2025'te başlayan ve 24 ay sürecek projenin ortakları arasında Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Belediyesi, Maritza 2008 Toplum Merkezi ve Dimitrovgrad Tarih Müzesi yer alıyor.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Toplam bütçesi 983 bin 644 avro olan projede Edirne İl Özel İdaresi’nin bütçe payı 507 bin avro olarak belirlendi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Proje kapsamında Saraçhane Köprüsü’nün ışıklandırılması yapılacak. Ayrıca farkındalık çalışmaları çerçevesinde Bulgar ortakların da katılımıyla Saraçhane Köprüsü çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!

        İstanbul Kadıköy'de akıl lmaz bir gasp olayı yaşandı. Sabaha karşı bir evin balkonuna merdiven dayayıp çıkan gaspçılar dehşet saçtı. 

        #edirne haberleri
        #saraçhane köprüsü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor