Dünya, hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in ortaya saçılan belgeleriyle çalkalanıyor. Dün ortaya çıkan yeni bilgilere göre, Epstein ile ilişkisi ve hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle prens ünvanı elinden alınan Andrew'in eski eşi Sarah Ferguson, Epstein'in hapisten çıkmasından sadece 48 saat sonra, kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'nin kendisini ziyaret etmek üzere ABD'ye uçmaları için Epstein'den yaklaşık 15 bin dolar ödemesini istedi.

Jeffrey Epstein dosyalarında yayınlanan belgelerin en çarpıcı kısımlarından biri olan 24 Temmuz 2009 tarihli e-postada, Sarah Ferguson, Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan ABD'ye business sınıfında uçmaktan memnun olacağını ancak kızlarının ekonomi sınıfında olacağını belirtti.

Ortaya çıkan e-postalar, Sarah Ferguson'un, iki kızı Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile Jeffrey Epstein'in hapisten çıktıktan sonra yediği öğle yemeğine ışık tutuyor. 24 Temmuz 2009'da, hapisten çıkmasından iki gün sonra asistanı Lesley Groff, Jeffrey Epstein'e, Ferguson ve kızlarının masraflarının ödenmesini onaylamasını isteyen bir e-posta gönderdi.

Sarah Ferguson ve kızları

Asistan, "Düşes ve kızlarının Heathrow'dan Miami'ye ve New York'tan Heathrow'a uçuşlarıyla ilgili olarak: Kızlar için ekonomi sınıfı gidiş-dönüş, Düşes için ise business sınıfı gidiş - dönüş bilet alabiliyoruz. Kızların uçuşlarının toplam tutarı 4835 dolar, Düşes'in uçuşlarının toplam tutarı ise 9244 dolar. Bu biletleri satın almama izin verir misiniz?" diye yazdı.