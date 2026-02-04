Habertürk
        Sarah Ferguson'un prenses kızlarını Jeffrey Epstein ile tanıştırdığı ortaya çıktı

        İngiliz kraliyetinin gözden düşen prensi Andrew'den 1996'da boşanan Sarah Ferguson'un Jeffrey Epstein ile yazışmaları ortaya çıktı. Ferguson'un, prenses kızları Beatrice ve Eugenie'yi Epstein ile tanıştırmak istediği, bunun için İngiltere'den ABD'ye uçuş biletlerinin parasını istediği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:40
        Prensesleri Epstein ile tanıştırmış
        Dünya, hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in ortaya saçılan belgeleriyle çalkalanıyor. Dün ortaya çıkan yeni bilgilere göre, Epstein ile ilişkisi ve hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle prens ünvanı elinden alınan Andrew'in eski eşi Sarah Ferguson, Epstein'in hapisten çıkmasından sadece 48 saat sonra, kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'nin kendisini ziyaret etmek üzere ABD'ye uçmaları için Epstein'den yaklaşık 15 bin dolar ödemesini istedi.

        Jeffrey Epstein dosyalarında yayınlanan belgelerin en çarpıcı kısımlarından biri olan 24 Temmuz 2009 tarihli e-postada, Sarah Ferguson, Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan ABD'ye business sınıfında uçmaktan memnun olacağını ancak kızlarının ekonomi sınıfında olacağını belirtti.

        REKLAM

        Ortaya çıkan e-postalar, Sarah Ferguson'un, iki kızı Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile Jeffrey Epstein'in hapisten çıktıktan sonra yediği öğle yemeğine ışık tutuyor. 24 Temmuz 2009'da, hapisten çıkmasından iki gün sonra asistanı Lesley Groff, Jeffrey Epstein'e, Ferguson ve kızlarının masraflarının ödenmesini onaylamasını isteyen bir e-posta gönderdi.

        Sarah Ferguson ve kızları
        Sarah Ferguson ve kızları

        Asistan, "Düşes ve kızlarının Heathrow'dan Miami'ye ve New York'tan Heathrow'a uçuşlarıyla ilgili olarak: Kızlar için ekonomi sınıfı gidiş-dönüş, Düşes için ise business sınıfı gidiş - dönüş bilet alabiliyoruz. Kızların uçuşlarının toplam tutarı 4835 dolar, Düşes'in uçuşlarının toplam tutarı ise 9244 dolar. Bu biletleri satın almama izin verir misiniz?" diye yazdı.

        Prens ünvanı elinden alınan Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson

        Jeffrey Epstein'in ne yanıt verdiği veya faturayı ödeyip ödemediği bilinmiyor ancak Sarah Ferguson ve kızlarının ABD'ye seyahat ettiği biliniyor.

        Sarah Ferguson ayrıca, Epstein'in 14 yaşındaki kızlardan cinsel ilişki talep etmesi nedeniyle 13 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonraki aylarda, cinsel suçluya defalarca kendisiyle evlenmesi gerektiğini söyledi.

        17 Eylül 2009 tarihli bir e-postada Sarah Ferguson, Jeffrey Epstein'e, harika bir vücuda sahip, bekar bir kadın arkadaşından bahseden flörtöz bir mail gönderdi. Ferguson, çocuk cinsel istismarı suçlarından hüküm giyen Epstein'e gönderdiği e-postada, onunla evlenebileceğini ve gizemli kadını da personel olarak işe alabileceklerini söyledi.

        Epstein dosyalarında Andrew'in, pedofil milyarderin evinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
        Epstein dosyalarında Andrew'in, pedofil milyarderin evinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
        #Jeffrey Epstein
        #sarah ferguson
        #kraliyet
        #Prenses Beatrice
        #Prenses Eugenie
