Şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Kaytaş mevkisinde meydana geldi. D.C.Ş.'nin (23) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Muhammet Esat Şervanlı (24) hayatını kaybederken, sürücü D.C.Ş. ile M.İ. (24) ve E.A. (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Şervanlı'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.