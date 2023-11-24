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        Haberler Gündem Şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Kayseri'de ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:44
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        Şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Kaytaş mevkisinde meydana geldi. D.C.Ş.'nin (23) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç şarampole devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Muhammet Esat Şervanlı (24) hayatını kaybederken, sürücü D.C.Ş. ile M.İ. (24) ve E.A. (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Şervanlı'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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