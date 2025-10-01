Habertürk
        Saras Jasikevicius: Önemli olan kazanmaktı!

        Saras Jasikevicius: Önemli olan kazanmaktı!

        Euroleague'in ilk hafta maçında konuk ettiği Paris Basketbol'u 96-77 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras Jasikevicius açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 23:47 Güncelleme: 01.10.2025 - 23:47
        Jasikevicius: Önemli olan kazanmaktı!
        Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta maçında konuk ettiği Paris Basketbol'u 96-77 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras Jasikevicius, kazanmaları gereken bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli başantrenör, "Takım ve taraftarı tebrik ediyorum. Beklediğimiz bir maçtı. 5 hücum ribaundu aldık, emektar oyuncuların çok katkısı oldu. Ligde herhangi bir takım hazır değil, basketbol konuşmak doğru olmaz. Önemli olan kazanmaktı. Bir maç için çok istekli olduğumuzu söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

        Konsantrasyonun devam etmesinin önemine değinen Jasikevicius, şunları kaydetti:

        "Paris Basketbol'un kadrosu, alışkanlıkları, hücumdaki pozisyonları hatta yeni gelen oyuncuların 3 farklı pozisyonda oynamasından hücum ribauntları bizden fazlaydı. Bu istatistiği biri maçtan önce bana söyleseydi nasıl kazanırız derdim. İstekle ilgili müziğin ritmini değişmek istemiyorum. Bu ocak ve şubatta belli olur, istek çok önemli o yüzden birçok takım 2 kez üst üste devam ettiremiyor. Paris'in bu şekilde devam edeceğini her takıma bu şekilde ribaunt başarısı sağlayabileceğine inanıyorum."

