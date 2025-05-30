Meteoroloji'den 14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.