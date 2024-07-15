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        Haberler Yaşam Sarıkamış'ta 'yusufçuk mevsimi'

        Sarıkamış'ta 'yusufçuk mevsimi'

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından çıkan rengarenk yusufçuklar, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:51
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        Renkleriyle doğayı süsleyen yusufçuklar, aynı zamanda tarıma zararlı canlılar ile beslendikleri için tarım dostu olarak da biliniyor.

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        Biyoçeşitliliğiyle dikkati çeken sarıçam ormanlarıyla kaplı Keklik Vadisi ve Çamaşır Deresi bölgesinde son günlerde etkili olan yağışlar sonrası yusufçuklar ortaya çıktı.

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        Fotoğraf tutkunları, yusufçuk mevsimi olarak nitelendirdikleri bugünlerde doğaya çıkıp, sulak alanlarda gördükleri sarı, kırmızı, mavi, mor gibi birçok renkteki yusufçukları karelerine yansıttı.

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        "SULAK ALANLARININ KORUNMASI, YUSUFÇUKLARIN KORUNMASI ANLAMINA GELİYOR"

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yusufçukların, renkleriyle insanları büyüledikleri gibi zarar vermeyen böcekler olarak da bilindiğini söyledi.

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        Doğaya, insanlara faydası olan yusufçukların, bugünlerde çok sık görüldüğünü ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

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        "Yusufçuklar, insanları ısırma, sokma gibi şeyler yapmıyorlar. Yusufçuklar sivrisineklerle mücadelede bize yardımcı oluyorlar. Tarım zararlılarıyla mücadelede yusufçuklar çok önemlidir. Onun için bu mevsimsel sulak alanlarının korunması, yusufçukların korunması anlamına geliyor. Yusufçukların korunması da aslında bölgedeki sivrisineklerle gelen hastalıkların da önlenmesini sağlıyor."

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        Amatör fotoğrafçı Semih Yılmaz da doğada fotoğrafı en zor çekilen böceklerden birinin de yusufçuk olduğuna işaret ederek, "Sarıkamış'ta çiçek, böcek türü çok fazla ama bu bölgenin özellikle yusufçukları bu mevsimde daha fazla, rengarenk çeşitliliği var. Bu güzelliğin fotoğraflarını çekiyoruz" dedi.

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        #yusufçuk
        #sarıkamış
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