        Sarıyer: 1 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Sarıyer: 1 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sarıyer sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:29
        Sarıyer tek attı 3 aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Sarıyer ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 51. dakikada Axel Urie kaydetti.

        Ayrıca konuk takımın 85. dakikad Arlind Ajeti ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Bodrum ise 32 puanda kaldı.

        Ligin 20. haftasında Sarıyer sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. Bodrum FK ise Pendikspor deplasmanında sahne alacak.

        TERİM VE ÇALIMBAY MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

        Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de yer aldı. Terim, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi.

        Öte yandan Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Teknik Direktör Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti.

