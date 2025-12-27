Sarıyer: 1 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Sarıyer ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 51. dakikada Axel Urie kaydetti.

Ayrıca konuk takımın 85. dakikad Arlind Ajeti ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Bodrum ise 32 puanda kaldı. Ligin 20. haftasında Sarıyer sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. Bodrum FK ise Pendikspor deplasmanında sahne alacak.