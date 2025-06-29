Sarıyer'de denizde kayboldular!

Kısırkaya Plajı'nda olumsuz hava koşullarına ve uyarılara aldırış etmeden denize giren Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18), dalgalara kapılarak kayboldu.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sürerken, olaydan haberdar olan ailelerin sahildeki endişeli bekleyişi devam ediyor.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi'den yüzmek için gelen Sedat Yağız ve Enes Açıkça, olumsuz hava koşullarına ve uyarılara aldırış etmeden denize girdi. Ancak iki genç, kısa süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler yardım etmeye çalıştı ancak gençler bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dalgıçlarla su altını tararken, botlarla da su yüzeyinde arama yaptı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen gençlere henüz ulaşılamadı.

Olayı haber alan Sedat Yağız ve Enes Açıkça'nın aileleri de plaja gelerek arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Sahilde gözyaşlarıyla bekleyen aileler, ekiplerden gelecek iyi haberi umutla bekliyor.