Sarıyer'de Julien Anziani'yle yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig takımlarından SMS Grup Sarıyer, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Giriş: 29.01.2026 - 22:01 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:16
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sarıyer, Fransız futbolcu Julien Anziani'yle yollarını ayırdı.
Mavi-beyazlı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüze verdiğin emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Orta saha oyuncusu, bu sezon Sarıyer formasıyla 21 maçta 4 gol kaydetti.
