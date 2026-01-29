Sarıyer'de Julien Anziani'yle yollar ayrıldı!

28 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya yolladığımızdan daha büyük, dev bir donanma İran'a doğru hızla yolda. Umarım İran masaya oturur* Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken altının onsu 5 bin 262 dolara çıkarak rekor tazeledi. Gram altın da 7 bin 340 liradan işlem gördü* Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi. Duruşmada Zeydan Karalar da savunma yaptı* Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son maçında İngiliz devi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek* Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan'ın menajeri ve doktorundan açıklama: Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular. Bugün hastaneden çıkması bekleniyor