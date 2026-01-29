Habertürk
        Sarıyer'de Julien Anziani'yle yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Sarıyer'de Julien Anziani'yle yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig takımlarından SMS Grup Sarıyer, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 22:01 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:16
        Sarıyer'de Julien Anziani'yle yollar ayrıldı!
        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sarıyer, Fransız futbolcu Julien Anziani'yle yollarını ayırdı.

        Mavi-beyazlı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüze verdiğin emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Orta saha oyuncusu, bu sezon Sarıyer formasıyla 21 maçta 4 gol kaydetti.

        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya yolladığımızdan daha büyük, dev bir donanma ...
