Türkiye Futbol Milli Takımları'na yeni tedarik sponsoru!
Türkiye Futbol Milli Takımları'nın yeni resmi içecek sponsoru, Oğuz İçecek Gıda'nın markası Sarıyer Kola oldu.
Giriş: 17.02.2026 - 11:07 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:07
Türkiye Milli Takımları'nın resmi içecek sponsoru, Oğuz İçecek Gıda’nın değerli markası Sarıyer
Kola oldu.
Sponsorluk anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törenle imzalandı.
İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Oğuz İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz katıldı.
