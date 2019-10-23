Şarkıcı Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında "Sevgilime nasıl dokunursun!" kavgası - Magazin

Berkay Şahin, geçtiğimiz aylarda popçu Alya için albüm yapmak istedi. Berkay, albümün yanı sıra Alya'nın kendi istediği mekanlarda çıkmasını şart koştu. Alya ise bu teklifi kabul etmeyince ikili arasında gerginlik çıktı. Berkay'ın Alya'ya hakaret içeren mesajlar gönderdiği iddia edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre; yaşanan olayların ardından Berkay Şahin, üç hafta önce yakın dostu Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu'yu sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.

Berkay, gecenin ilerleyen saatlerinde Kurtçu'nun isteği üzerine sahneye çıktı. Mekanda, şarkıcının bir süre önce kavga ettiği popçu Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

KIYAMET KOPTU

Şarkıcının sahne aldığı sırada Alya, sevgilisine Berkay'ın daha önce gönderdiği hakaret dolu mesajları gösterdi. Sahnede şarkısını bitirip, masasına dönen Berkay, yanından geçerken Alya'nın sırtına dokununca kıyamet koptu.

"BEN SENİN NİYETİNİ BİLİYORUM"

Alya'nın sevgilisi Hacısalihoğlu, Berkay'a, "Ne oluyor? Neden dokunuyorsun kıza?" şeklinde sert çıktı. İkilinin arasında şiddetli bir tartışma yaşandığı, "Ben senin niyetini biliyorum" diyen Eren Hacısalihoğlu ve Berkay'ın araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildiği öğrenildi.

Taraflar çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili ise bir açıklama yapmadı.

ARDA TURAN İLE KAVGASI SONRASI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Öte yandan Berkay ile Arda Turan, geçtiğimiz aylarda Emirgan’daki bir mekanda kavga etmişti. Turan, ünlü şarkıcıya kafa atarak burnunu kırmıştı.

Kavga nedeni olarak, Turan'ın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddia edilmişti. Özlem Ada Şahin de, ünlü futbolcunun kendisine, "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" dediğini açıklamıştı.

Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan tartışma sonrası açılan davanın son duruşması geçtiğimiz haftalarda görülmüştü.

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavga ile ilgili açılan davada, Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçlarından ceza verilmişti. Turan, cinsel tacizden beraat etmişti.

Arda Turan, yaralama, silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Hakaretten ceza verilmeyen Berkay, uzun süre bu konu ile magazin gündeminde yer almıştı.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Şarkıcı Berkay Şahin 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girmişti. Çiftin 2017 yılında kızları Arya geçtiğimiz ayda ikinci bebekleri Zeynep Mira dünyaya gelmişti.