Babalar Günü için en duygusal mesajlar

Güllü kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu merak konusu oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Güllü, bu akşamki İbo Show konuklarından biri oldu. İşte Şarkıcı Güllü hakkında merak edilenler...

ŞARKICI GÜLLÜ KİMDİR?

Müzik piyasasında Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcının asıl ismi Gül Tut'dur. Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde Kasımpaşa'da dünyaya gelen Çingene asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısıdır.

Zorlu bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine adım atan şarkıcı, henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi nedeniyle, okuluna dönmek zorunda kaldı. Fakat ailesinin maddi durumundan ötürü bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

'Kasımpaşalı Güllü' lakabını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmiştir. Gürol Gülter 1996 yılında hayatını birleştiren şarkıcı, 2000'li yıllara kadar senesine kadar sahnelere ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

EN BİLİNEN ŞARKILARI

Kasımpaşalıyım,

Gülüm Var,

Oyuncak gibi,

Değmezmiş Sana,

Balıkesir Bandırma,

Benim Vicdanım Rahat

GÜLLÜ NASIL ZAYIFLADI, KAÇ KİLO VERDİ?

Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden ve 2017 yılında tüp mide ameliyatı olan sanatçı Güllü, 70 kilo verdi.