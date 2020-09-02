İHA

Yangın dün gece saatlerinde 10 katlı bir apartmanın şarkıcı Lara'nın ağabeyi İzzet Keskin’e ait olan dubleks dairesinde meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzeri olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

"AİLEM ZOR SAATLER YAŞADI"

Küle dönen evinin görüntülerini Instagram hesabından video ile paylaşan ünlü şarkıcı Lara, şunları söyledi:

Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım; dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı. Şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan. Allah kimseye yaşatmasın. Üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki; Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder, şükürler olsun. Arayan, binlerce mesaj atan bütün dostlarıma, sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize dönüş şu an da yapamıyorum, sağ olun.

Öte yandan haziran ayında şarkıcı Lara, yeğeniyle beraber kaldırımda yürüdüğü esnada otomobilin çarpması sonucu ölümden dönmüştü.