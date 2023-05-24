Hazırlanan 5 sayfalık iddianamede, müşteki olarak ifadesine başvurulan Sevim'in kardeşi Sebile Selvitopu'nun, "Kardeşim 22 Aralık 2022'de Tokat'tan İstanbul'a gitti. Seçil Çiftçi isimli kişiyle karşılıklı birbirlerini tehdit etmeleriyle ilgili davalarının duruşması vardı. Kardeşimle en son eşim telefonda 27 Aralık'ta konuştu" dediği aktarıldı.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sevim'in yeğenleri ve eniştesinin de ifadesinin alındığı bildirilen iddianamede, ifadelere göre sanık Seçil Çiftçi'nin Sevim'den para ve dizüstü bilgisayar istediği, Sevim'in ise bunları yazışma ve ses kaydı olarak delillendirmeye çalıştığı kaydedildi.

SEÇİL ÇİFTÇİ’DEN ŞOK MESAJLAR

İddianamede, soruşturma dosyasına giren yazışmalara göre sanık Seçil Çiftçi'nin Sevim'e, "Ölümün benim elimde, seni vurduracağım. Senin kafanın kesildiğini paylaşacağım, ısrarla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım, hep beni ailemle tehdit etti. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını yatacağım, seni vurduracağım" şeklinde mesajlar gönderip sosyal medya paylaşımları yaptığı anlatıldı.

"SEMİH HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM’

Sevim'in de sanığın anne ve babasına "Kızınız ile konuşun, benden uzak dursun." diye mesaj attığı aktarılan iddianamede, sanık baba ile kızın savunmalarına yer verildi. İddianamede, şarkıcı olan sanık Seçil Çiftçi'nin, bir dönem arkadaş oldukları Sevim'in kendisini takıntı haline getirdiğini, duyguları karşılıklı olmadığı için aralarına mesafe koyduğunu hatta Sevim hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söylediği ifade edildi.

Çiftçi'nin uzaklaştırma kararının olay tarihinden 1,5 ay önce sona erdiğini, sanık tarafından rahatsız edilmeye başlandığını anlattığı savunmasında, Şişli'de ikamet ettiği adresten Beylikdüzü'ne taşınmak için yeni bir ev tuttuğunu, 28 Aralık 2022 gecesi Sevim'in ısrarlı araması üzerine görüşme talebini kabul ettiğini, Şişli'deki evde görüştüklerini söylediği kaydedildi.

"ELİME NE GELDİYSE VURDUM"

Eve gelen Sevim'in kendisine tokat atması üzerine boğuşmaya başladıklarını söyleyen sanığın, "Bu sırada Semih'in elinden bıçağın düştüğünü gördüm. Elime ne gelirse Semih'e vurmaya başladım. Bardakla, cam şişeyle ve kırık sandalye ayağıyla Semih'e vurdum. Semih koltuğa düştü. Doğrulmaya çalıştığı sırada sopa ile tekrar vurdum. Bu kez yere düştü. Evin içerisinde bulunan yakınımdaki külotlu çorabı alarak yerdeki Semih'in boğazını yaklaşık 1,5 dakika sıktım ve nefessiz kalınca öldüğünü anladım." ifadelerini kullandığı aktarıldı.