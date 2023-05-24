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Haberler Gündem 3. Sayfa Şarkıcı Seçil Çiftçi için istenen ceza belli oldu! Baba kız için müebbet isteniyor!
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İfadeyi HTS raporu çürüttü! Şarkıcı Seçil Çiftçi için istenen ceza belli oldu

İstanbul’da şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim cinayetinin iddianamesi tamamlandı. Seçil Çiftçi ile suç ortağı olduğu iddia edilen babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

Şarkıcı Seçil Çiftçi için istenen ceza belli oldu! Baba kız için müebbet isteniyor!
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İstanbul’da şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülen ve günlerce konuşulan Sevim Sevim cinayetin iddianamesi tamamlandı.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtildi.

KARDEŞİ ANLATTI

Hazırlanan 5 sayfalık iddianamede, müşteki olarak ifadesine başvurulan Sevim'in kardeşi Sebile Selvitopu'nun, "Kardeşim 22 Aralık 2022'de Tokat'tan İstanbul'a gitti. Seçil Çiftçi isimli kişiyle karşılıklı birbirlerini tehdit etmeleriyle ilgili davalarının duruşması vardı. Kardeşimle en son eşim telefonda 27 Aralık'ta konuştu" dediği aktarıldı.

Sevim'in yeğenleri ve eniştesinin de ifadesinin alındığı bildirilen iddianamede, ifadelere göre sanık Seçil Çiftçi'nin Sevim'den para ve dizüstü bilgisayar istediği, Sevim'in ise bunları yazışma ve ses kaydı olarak delillendirmeye çalıştığı kaydedildi.

SEÇİL ÇİFTÇİ’DEN ŞOK MESAJLAR

İddianamede, soruşturma dosyasına giren yazışmalara göre sanık Seçil Çiftçi'nin Sevim'e, "Ölümün benim elimde, seni vurduracağım. Senin kafanın kesildiğini paylaşacağım, ısrarla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım, hep beni ailemle tehdit etti. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını yatacağım, seni vurduracağım" şeklinde mesajlar gönderip sosyal medya paylaşımları yaptığı anlatıldı.

"SEMİH HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM’

Sevim'in de sanığın anne ve babasına "Kızınız ile konuşun, benden uzak dursun." diye mesaj attığı aktarılan iddianamede, sanık baba ile kızın savunmalarına yer verildi. İddianamede, şarkıcı olan sanık Seçil Çiftçi'nin, bir dönem arkadaş oldukları Sevim'in kendisini takıntı haline getirdiğini, duyguları karşılıklı olmadığı için aralarına mesafe koyduğunu hatta Sevim hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söylediği ifade edildi.

Çiftçi'nin uzaklaştırma kararının olay tarihinden 1,5 ay önce sona erdiğini, sanık tarafından rahatsız edilmeye başlandığını anlattığı savunmasında, Şişli'de ikamet ettiği adresten Beylikdüzü'ne taşınmak için yeni bir ev tuttuğunu, 28 Aralık 2022 gecesi Sevim'in ısrarlı araması üzerine görüşme talebini kabul ettiğini, Şişli'deki evde görüştüklerini söylediği kaydedildi.

"ELİME NE GELDİYSE VURDUM"

Eve gelen Sevim'in kendisine tokat atması üzerine boğuşmaya başladıklarını söyleyen sanığın, "Bu sırada Semih'in elinden bıçağın düştüğünü gördüm. Elime ne gelirse Semih'e vurmaya başladım. Bardakla, cam şişeyle ve kırık sandalye ayağıyla Semih'e vurdum. Semih koltuğa düştü. Doğrulmaya çalıştığı sırada sopa ile tekrar vurdum. Bu kez yere düştü. Evin içerisinde bulunan yakınımdaki külotlu çorabı alarak yerdeki Semih'in boğazını yaklaşık 1,5 dakika sıktım ve nefessiz kalınca öldüğünü anladım." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Semih Sevim
Semih Sevim

EL VE AYAKLARINI KİLOTLU ÇORAPLA BAĞLADI

Anne ve babasının, taşınmasına yardım etmek amacıyla Tekirdağ Çorlu'dan araçla yola çıktıklarını, olaydan 40 dakika sonra eve geldiklerini kaydeden sanığın, babasına olayı anlattığını, Sevim'in cesedini battaniyeye sarıp babasının aracıyla Şile yolundaki ormanlık alana bıraktıklarını, cesedi taşırken el ve ayaklarını olayda kullandığı külotlu çorapla bağladıklarını söylediği belirtildi.

BABA “EVE GİDİNCE CESEDİ GÖRDÜM”

Sanık baba Cemal Çiftçi'nin (58) de ifadesinde, olay günü eve gittiklerinde salonun ortasında, kanepenin dibinde yerde yüzüstü yatan bir kişiyi gördüğünü, kızının telefondan bu kişinin kapısına dayandığına dair videoyu gösterip "Ben bunu yapmasam bu beni öldürecekti." dediğini söyleyerek cesedi battaniyeye sarıp araca yüklediklerini anlattığı kaydedildi.

İddianamede, Seçil Çiftçi'nin annesi, parkinson hastası A. Çiftçi'nin olay günü Şişli'deki eve gittiği, diğer iki sanık kendisinin cesedi görmediğini söylese de Sevim'in cesedini gördüğü, cesedin ormanlık alana bırakılması sırasında sanıkların yanında bulunduğu ve bu şekilde cinayet olayından haberdar olduğu değerlendirildi.

BABANIN HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Anne hakkında "Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler hakkında cezaya hükmolunmaz" maddesi gereğince takipsizlik kararı verildiği bildirildi. İddianamede sanık babanın her ne kadar eve gittiğinde kızının Sevim'i öldürmüş olduğunu söylese de HTS kayıtlarına göre cinayetin yaşandığı saatten önce olay yerinde olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi. Ayrıca otopsi raporuna göre, Sevim'in ölümünün genel beden travmasına bağlı yüz, kafatası ve ekstremite kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve boğma sonucu meydana geldiği belirtildi. Bu tespitler ışığında da sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Olayın ardından tutuklanan Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Başsavcılık tarafından kabul edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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