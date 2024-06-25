Şarkıcı Shifty Shellshock hayatını kaybetti

1999'da 'Butterfly' isimli şarkı ile şöhrete kavuşan Crazy Town isimli müzik grubunun solisti Shifty Shellshock'un yaşamını yitirdiği açıklandı.

1995 yılında Shellshock ve Bret Mazur ile birlikte kurulan ve bünyesinde DJ Rick One, Mark White, Adam Bravin, Charles Lopez'in bulunduğu müzik grubunun 'Butterfly' isimli şarkısı en popüler şarkılardan biri olmuştu.

49 yaşındaki şarkıcının ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Shellshock'un ölüm haberi üzerine çok sayıda hayranı, ünlü şarkıcının Instagram hesabına taziye mesajlarını gönderdi.