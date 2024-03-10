Şarkıcılar, Hakan Peker'e destek için sahne aldı İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konserde Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer Peker, hayranlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 10.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:21 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL