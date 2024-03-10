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        Haberler Magazin Şarkıcılar, Hakan Peker'e destek için sahne aldı - Magazin haberleri

        Şarkıcılar, Hakan Peker'e destek için sahne aldı

        İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konserde Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer Peker, hayranlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:21
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        Hakan Peker için sahne aldılar
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in organize ettiği konsere katıldı.

        Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Hakan Peker'in söylediği 'Bir Efsane' şarkısına eşlik eden Meral Akşener, Peker'e destek isteyerek kentten ayrıldı.

        Hakan Peker'in ardından sahne alan Zafer Peker, Reyhan Karaca ve Burak Kut, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.

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        #Hakan Peker
        #safranbolu
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