Şarkılar Bizi Söyler’de, Türk Müziği’nin unutulmaz eserleriyle müzik dolu bir gece yaşanacak. Duayen sanatçı Gülden Karaböcek, hepsi birer klasik hâline gelen “Dilek Taşı” şarkısı ile başlattığı müzik ziyafetine “Kırılsın Ellerim” ve “Sürünüyorum” şarkılarıyla devam edecek. Sanat hayatı boyunca birbirinden farklı tarzda eserleri başarıyla yorumlayan Gülden Karaböcek, “Artık Sevmeyeceğim, Hatıran Yeter, Kum Gibi” şarkılarıyla Türk Sanat Müziği’nden arabeske uzanan geniş yelpazesiyle mest edecek.

Başarılı söz yazarı, besteci ve yorumcu Doğuş, Türk Pop Müziği’ne damga vuran hit’leriyle Şarkılar Bizi Söyler sahnesinde yerini alacak. Doğuş, “Uyan, Gamsız, Bunun Adına Yürek Derler” gibi hafızalardan silinmeyen şarkılarını seslendireceği gecede, arabesk müziğin unutulmaz eseri “Sev Yeter” şarkısına yaptığı yorumla mest edecek.