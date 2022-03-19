Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu bölümünde, arabesk de var pop da nostalji de var dans da... "Karışık Kaset" konseptli programın açılışı "Adını Anmayacağım" şarkısıyla yapılacak.