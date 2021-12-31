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Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı konukları kim? 31 Aralık Cuma Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu!

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı konukları araştırılıyor. Yılbaşı Özel bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'e 31 Aralık Cuma akşamı kimin konuk olacağı belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı programına kimler konuk olacak? İşte Şarkılar Bizi Söyler 31 Aralık konukları

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı konukları kim? 31 Aralık Cuma Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programının 31 Aralık Yılbaşı özel konukları belli oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla her hafta cumartesi akşamları seyirciyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler, takipçileri tarafından merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 31 ARALIK KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümü 25 Şubat'ta Yılbaşı konukları Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun oluyor.

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