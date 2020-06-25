Sarp Akkaya Peter Pan masalını okuyor

PETER PAN

Bir zamanlar birailenin Wendy, Johnve Michael adında üç sevimli çocukları varmış. Bu üç çocuk her akşam Peter Pan hikâyeleri dinleyerek uyurlarmış. Peter Pan, çocukların düşlerinde yaşayan bir çocukmuş. Onları maceradan maceraya sürükler ve hiçbir zaman büyümezmiş. Bir akşam iyi kalpli Peri Tinkerbell'i de yanına alarak Wendy ve kardeşlerinin penceresine gelmiş.

Peter Pan, Wendy ve kardeşleriyle çok iyi dost olmuş. Onlardan kendisiyle birlikte Neverland'a yani Olmayan Ülke'ye gelmelerini istemiş. Ama Neverland çok uzaktaymış. Wendy merakla sormuş.“Peki, ama oraya nasılgideceğiz?”

Peter Pan, Neverland'a ancak uçarak gidebileceklerini söylemiş. Sonra elindeki uçma sihirinden çocukların üzerine serpmiş. Üç kardeş Peter Pan'la birlikte yola çıkmışlar.

Neverland çok güzel bir yermiş. Wendy ve kardeşleri burada Kızılderililerle tanışmışlar. Kızılderililer onları önce düşman sanmış. Ama daha sonra çocuklar onların, dostluklarını kazanmış. Kızılderililerden ok atmasını, at binmesini ve savaş tekniklerini öğrenmişler. Ancak, Kızılderililerin düşmanları olan korsanlar da zaman zaman bu adaya geliyorlarmış.

Korsanların kaptanı Kara Kanca çok kötü biriymiş. Her fırsatta adamlarıyla birlikte Kızılderililere saldırırmış. Kara Kanca, birgün adamlarına Kızılderili reisin kızını kaçırmaları için emir vermiş. Korsanlar kaptanlarının emrine uyarak kabile reisinin kızını kaçırmışlar.

Bu durum bütün Kızılderilileri çok üzmüş. Kabile reisi, kızını kurtarması için Peter Pan'dan yardım istemiş. Tabii Kara Kanca bu duruma çok sinirlenmiş. Adamlarından ilk gördükleri yerde Peter Pan'ı yakalamalarını istemiş. Neyse ki Peter Pan bu saldırıdan kurtulmuş.

Peter Pan kabile reisinin kızını kurtarmak için hemen harekete geçmiş. Deniz kızları da ona yardım etmişler. Peter Pan, Kara Kanca'nın adamlarını tuzağa düşürmüş. Kayalara bağlanarak ölüme terk edilen kızı dakurtarmış.

Kara Kanca, intikam almak için Wendy'i, kardeşlerini ve adadaki bütün çocukları kaçırmış. Amacı, kaçırdığı çocukları gemisinde korsan yapmakmış. Eğer kabul etmezlerse hepsini zindana atacakmış. Wendy ve çocuklar bunu asla kabul etmeyeceklerini söylemişler.

Kara Kanca çocuklara sinirlenmiş. Bu yüzden onları denize atmaya karar vermiş. Peter Pan bir yolunu bulup gemiye girmiş. Bütün korsanlarla savaşarak onları yenmiş. Bu savaşın sonunda Kara Kanca kaybetmiş.

Peter Pan'ın bu başarısıyla Neverland barış ve huzura kavuşmuş. Wendy ve kardeşleri de artık eve dönmeye karar vermişler. Neşe içinde evlerine doğru uçarak pencereden odalarına girmişler. Tekrar kendi yataklarına yatmışlar. Artık sıcak yuvalarından asla ayrılmayacaklarmış.

Üç kardeş yıllar geçtikçe büyüyüp yaşlanmışlar. Ama Peter Pan hep çocuk kalmış ve yeryüzündeki bütün çocukların düşlerinde yaşamaya devam etmiş.

ÖNEMLİ NOT:

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı yararına düzenlenen ve Deniz Şen koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Yıldızlardan Masallar" projesine sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim okudukları masallarla destek veriyor. “Yıldızlardan Masallar” kanal adıyla Youtube’da yayınlanan masallardan elde edilen gelirler de yine Koruncak Vakfı’na bağışlanıyor.