Sarp Apak: Zor zamanlar geçirdim

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerle ilgili de konuşlan Sarp Apak, "Benim annem Antakyalı babam ise Adanalı. Depremden anında haberim oldu. O gece itibari ile de hepimiz gibi ben de çok zor zamanlar geçirdim" ifadelerini kullandı.