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Sarp Apak: Zor zamanlar geçirdim

Oğlu Güney ile Etiler'de görüntülenen Sarp Apak, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. "Benim annem Antakyalı babam ise Adanalı" diyen Apak, "Hepimiz gibi ben de çok zor zamanlar geçirdim. Çok şükür canım kuzenim ve ailesi sağ salim kurtuldu" ifadelerini kullandı

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  • Sarp Apak: Zor zamanlar geçirdim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sarp Apak, oğlu Güney ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Polis üniforması giyen Güney, herkesin ilgi odağı oldu. Oğlu ile birlikte mağazaları dolaşan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 
  • Sarp Apak: Zor zamanlar geçirdim - Magazin haberleri

    "BEKLENTİ YÜKSELİNCE STRESE GİRİYORUZ"

    Ertelenen işlerinin olduğunu ifade eden Sarp Apak, "Mayıs ayında sete girip 'Ölümlü Dünya 2' yi çekmeye başlayacağız. Beklenti yükselince biz de ister istemez strese giriyoruz, umarım sevenlerimi yapacağım işlerle mutlu etmeye devam ederim" dedi. 
  • Sarp Apak: Zor zamanlar geçirdim - Magazin haberleri

    "ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

    Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerle ilgili de konuşlan Sarp Apak, "Benim annem Antakyalı babam ise Adanalı. Depremden anında haberim oldu. O gece itibari ile de hepimiz gibi ben de çok zor zamanlar geçirdim" ifadelerini kullandı. 
  • Sarp Apak: Zor zamanlar geçirdim - Magazin haberleri

    "ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

    Sarp Apak, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Çok şükür canım kuzenim ve ailesi sağ salim kurtuldu. Onları Ankara'ya yerleştirdik. Berbat ve korkunç bir dönemdi. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. 

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