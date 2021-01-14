Sarp Bozkurt, Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu tiye aldı

"Ben evliyim, Kerem ile arkadaşız" 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran oyuncu Hande Erçel'in adı bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin anılıyor. İkili, iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

DEDİKODULARI ALEVLENDİREN FOTOĞRAF

Beraber rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz veren ikilinin, fotoğraftaki yakınlıkları dikkat çekmişti. Çiftin bu samimiyeti aşk söylentilerini de beraberinde getirmişti.

AŞK İDDİALARINI Tİ'YE ALDI

Çıkan haberlerin ardından Bürsin ve rol arkadaşı Sarp Bozkurt, yaptıkları paylaşımlarla iddiaları ti'ye aldı.

Kerem Bürsin, bu kez Bozkurt'la yanak yanağa poz verdi. Sarp Bozkurt, bu kareyi, "Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz; ben evliyim. Lütfen aşk dedikodusu yaymadan önce bunu düşünüp, sonra konuşun. Kerem'le sadece arkadaşız. Hassasiyetiniz için teşekkürler" notuyla yayınladı.

Bozkurt'un bu paylaşımına Anıl İlter, "Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar" yorumunu yaptı. Kerem Bürsin ise oyuncunun gönderisine, "Sadece ama sadece arkadaşız" yazdı.