Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, aşklarını ilan ettiler
Adları aşk dedikodularına karışan oyuncu ikili Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, sosyal medyadaki tatil paylaşımıyla aşklarını belgeledi
Giriş: 12 Haziran 2026 - 22:24 Güncelleme:
1
Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Çift, bu iddiaları doğrulayan bir paylaşımla gündeme geldi.
2
Birlikte tatile çıkan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
3
Felicia Sağnak'ın, Sarp Levendoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını beyaz kalp emojisi eşliğinde yayınlaması, ikilinin aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ