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        Haberler Magazin Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, aşklarını ilan ettiler

        Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, aşklarını ilan ettiler

        Adları aşk dedikodularına karışan oyuncu ikili Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, sosyal medyadaki tatil paylaşımıyla aşklarını belgeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 22:24 Güncelleme:
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        Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Çift, bu iddiaları doğrulayan bir paylaşımla gündeme geldi.

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        Birlikte tatile çıkan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        Felicia Sağnak'ın, Sarp Levendoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını beyaz kalp emojisi eşliğinde yayınlaması, ikilinin aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı.

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