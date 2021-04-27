Sarri'nin Cengiz Ünder planı

Serie A ekiplerinden Roma, Maurizio Sarri'yi takımın başına getiriyor. Bir süredir başkent ekibiyle adı anılan deneyimli teknik adam Roma'yı çalıştırmaya çok istekli.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Maurizio Sarri gelecek sezon için planını da netleştirmeye başladı. Cengiz Ünder de Sarri'nin planları arasında yer alıyor.

Habere göre Sarri, Roma'yı 4-3-3 formasyonuyla oynatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Cengiz Ünder'in Leicester City'den dönüşünü bekleyecek olan İtalyan teknik adam hücum üçlüsünün sağında milli yıldıza formayı verecek.

Cengiz Ünder sezon başında Leicester City'ye kiralanmış ancak İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamamıştı.