        Haberler Spor Basketbol Sarunas Jasikevicius: Çok çılgın bir takvimden geçiyoruz - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Çok çılgın bir takvimden geçiyoruz

        Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'in 20. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:52 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:52
        Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yenen Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda buldukları üçlüklerin galibiyeti getirdiğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertli teknik adam, "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Maça yavaş başladık. Beklediğimiz bir başlangıçtı. Genel olarak takım olarak yavaş adımlar attık. Farkın açılmamasıyla maçın içinde kaldık. Bizim için iyiydi. İkinci yarıda sabır gösterdik, topu daha iyi paylaştık. 10 üçlük isabeti gelince işler değişiyor. Temel olarak farka sebep olan durum buydu." şeklinde konuştu.

        Tecrübeli antrenör son haftalarda ikinci yarılarda daha etkili oynamalarıyla ilgili bir soruya, "Bunun herhangi bir sırrı yok. Daha az oyuncuyla oynuyorum. Oyuncularıma daha fazla yükleniyorum, farkı oluşturan nokta olarak bunu söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

        Jasikevicius, bir basın mensubunun sarı-lacivertli kulübün 4 farklı branşının bugün maça çıkmasıyla ilgili sorusunu, "Fenerbahçe bu kadar fazla farklı branşta mücadele eden dünyadaki en büyük spor kulüplerinden biri. Bunu kendimce kutlamak isterdim ama yarın Dubai'ye gideceğiz. Çok çılgın bir takvimden geçiyoruz." diye cevapladı.

        Sarı-lacivertli antrenör, Boston ile ilgili olarak da "Sakatlıktan geldi. Onunla ilgili sabırlı olmamız gerektiğini biliyorduk. Sakatlık durumu beklentimizin dışındaydı. O her şeyi yapmaya çalışan harika biri. Bizi dinliyor ve sahada her şeyi yapmaya çalışıyor. Çalışmaya devam etti, en çok çalışan oyunculardan biriydi. Onun bu gelişimini ve performansını görmekten mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

        Fenerbahçe Beko'ya yeniden katılacağı açıklanan Nando de Colo ile ilgili olarak Jasikevicius, "Nasıl bir katkısı olacağını bilemeyiz, kahin değiliz. Nando gibi oyuncuları herkes takımında görmek ister. Sisteme, takıma nasıl uyum sağlayacağını göreceğiz. Onun yaşında ve tecrübesinde birinin adapte olmasını beklersiniz ama günün sonunda çok sabırlı olacağız. Onu aramıza kattığımız için mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        OLYMPIAKOS CEPHESİ

        Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise şunları kaydetti:

        "Karşılaşmanın ciddi bölümünde iyi bir çaba ve efor gösterdik. Fenerbahçe, çok spesifik bir oyun oynadı. Bizim için birçok sakatlığın olduğu bir dönem ama mazeret üretmeden mücadele etmemiz gerekiyordu. Bazı bölümlerde hücumda ve savunmada kötüydük. 40 dakika boyunca oyunun fizikselliğine uyum sağlayamadık."

