Sarunas Jasikevicius: Çok çılgın bir takvimden geçiyoruz

Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yenen Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda buldukları üçlüklerin galibiyeti getirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertli teknik adam, "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Maça yavaş başladık. Beklediğimiz bir başlangıçtı. Genel olarak takım olarak yavaş adımlar attık. Farkın açılmamasıyla maçın içinde kaldık. Bizim için iyiydi. İkinci yarıda sabır gösterdik, topu daha iyi paylaştık. 10 üçlük isabeti gelince işler değişiyor. Temel olarak farka sebep olan durum buydu." şeklinde konuştu.

Tecrübeli antrenör son haftalarda ikinci yarılarda daha etkili oynamalarıyla ilgili bir soruya, "Bunun herhangi bir sırrı yok. Daha az oyuncuyla oynuyorum. Oyuncularıma daha fazla yükleniyorum, farkı oluşturan nokta olarak bunu söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

Jasikevicius, bir basın mensubunun sarı-lacivertli kulübün 4 farklı branşının bugün maça çıkmasıyla ilgili sorusunu, "Fenerbahçe bu kadar fazla farklı branşta mücadele eden dünyadaki en büyük spor kulüplerinden biri. Bunu kendimce kutlamak isterdim ama yarın Dubai'ye gideceğiz. Çok çılgın bir takvimden geçiyoruz." diye cevapladı.