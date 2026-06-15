Sarunas Jasikevicius, diskalifiye oldu!
Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nin ikinci maçında Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN karşısında diskalifiye oldu
Giriş: 15 Haziran 2026 - 20:53 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nin ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bitime 1 dakika 49 saniye kala ikinci teknik faulünü aldı.
Litvanyalı çalıştırıcı, ikinci teknik faul sonrası diskalifiye edilerek oyun alanını terk etmek zorunda kaldı.
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