Sarunas Jasikevicius: Harika bir performans sergiledik
Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, derbide Beşiktaş GAİN'i 101-87 mağlup ettikleri maçın ardından, "Harika bir performans sergiledik" dedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN'i 101-87 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyeti değerlendirdi.
"İKİNCİ YARIDA İŞİ ÇÖZDÜK"
Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:
"Dürüst olmak gerekirse, istediğimiz gibi başlayamadık. Savunmada ve hücumda zorlandığımız anlar oldu ama üçlük isabetlerini sağladık ve ikinci yarıda işi böyle çözdük."
"HARİKA BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"
Flaş röportajının ardından kulüp televizyonuna konuşan Sarunas Jasikevicius, "Harika bir performans sergiledik. Oyunun iki yönünde de iyiydik. Maça iyi başladık, oyunu tuttuk. Rotasyon normalde yaptığımızdan farklıydık, buna mecburduk. 3. çeyrekte harikaydık. Savunmada sağlam durduk. Bu bölümde büyük üstünlük yakaladık ve başarılı bir performans sergiledik." dedi.