Sarunas Jasikevicius: Harika bir performans sergiledik

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN'i 101-87 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyeti değerlendirdi.

"İKİNCİ YARIDA İŞİ ÇÖZDÜK"

Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Dürüst olmak gerekirse, istediğimiz gibi başlayamadık. Savunmada ve hücumda zorlandığımız anlar oldu ama üçlük isabetlerini sağladık ve ikinci yarıda işi böyle çözdük."