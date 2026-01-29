Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Maçın genelinde iyi oynayarak kazanmayı bildik - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Maçın genelinde iyi oynayarak kazanmayı bildik

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 25. haftasında ağırladığı Anadolu Efes'i 79-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk periyotta ortaya koydukları performansın galibiyette önemli etken olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maçın genelinde iyi oynayarak kazanmayı bildik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de Anadolu Efes'i 79-62 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "MAÇIN GENELİNDE İYİ OYNAYARAK KAZANMASINI BİLDİK"

        Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "Karşılaşmaya biraz savruk başladık. İlk çeyrekte gösterdiğimiz performans, maçın gidişatını belirledi. Anadolu Efes'in belli bölümlerde dönüş çabası vardı ama maçın genelinde iyi bir performans sergileyerek kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

        ANADOLU EFES

        Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso ise 25-8 geride tamamladıkları ilk periyotta ortaya koydukları oyunun yenilginin en önemli sebebi olduğunu aktardı.

        Müsabakaya iyi başlayamadıklarını vurgulayan Laso, "Maçın sonucunu belirleyen tek bir istatistik görüyorsunuz, bu da ilk çeyreğin sonucu: 25-8. Diğer üç periyotta mücadele etmeye gayret gösterdik. Maça geç giriş yaptık. Şut performansımız iyi değildi. İlk periyotta oluşan farktan sonra dönüş yapmak zordu. Fenerbahçe çok iyi seviyede basketbol oynuyor. Onları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başladı

        İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında