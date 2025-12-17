Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Tamamen uykuda gibiydik - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Tamamen uykuda gibiydik

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında konuk ettiği Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Yunanistan ekibinin maçın genelinde istediğini sahaya yansıtarak galibiyete ulaştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 00:53 Güncelleme: 17.12.2025 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tamamen uykuda gibiydik!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı başantrenör, "Ergin Ataman'ı ve Panathinaikos'u tebrik ediyorum. Maçın genelinde kendi oyununu oynayan ve galibiyete ulaşan taraf onlardı. Ancak takımımı da tebrik ediyorum. En iyi basketbolumuzu oynayamadık ama mücadelemiz her zaman oradaydı. Bu tempoda galibiyet serisi elde etmek zor. Zorlu maçlara çıkacağız. Geride bıraktığımız süreçte gösterdiğimiz performans dolayısıyla takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Karşılaşmada 22 top kaybı yapmaları ve son periyotta Panathinaikos'un 31 sayı bulmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:

        "77 sayı bulduk ve maçın içinde kalmayı başardık. Çok çalıştık ama beklediğimiz reaksiyonu alamadık. Tamamen uykuda gibiydik. Çok fazla maç oynuyoruz, agresif bir takvimden geçiyoruz. Bu dönemde de bunlar yaşanabiliyor. Karşımızda iyi bir takım ve deneyimli bir başantrenör vardı. Bu maça hazırlanmak için bize göre bir gün daha fazla zamanları vardı. Rakibimiz bize zarar veren bazı işler yaptı. Değiştirmeye çalıştığımız birçok konu vardı ama bunları maç içinde başaramadık."

        Müsabakanın hakemlerinin performansıyla ilgili bir soruyu Sarunas Jasikevicius, "EuroLeague'de takip ettiğimiz belirli kurallar var. Noel döneminde paramın cebimde kalmasını tercih ediyorum. Elbette daha sonra resmi kanallardan bununla ilgili iletişimde bulunacağız." şeklinde yanıtladı.

        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Kuru ve soğuk bir hafta
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış