Sarunas Jasikevicius: Tamamen uykuda gibiydik

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı başantrenör, "Ergin Ataman'ı ve Panathinaikos'u tebrik ediyorum. Maçın genelinde kendi oyununu oynayan ve galibiyete ulaşan taraf onlardı. Ancak takımımı da tebrik ediyorum. En iyi basketbolumuzu oynayamadık ama mücadelemiz her zaman oradaydı. Bu tempoda galibiyet serisi elde etmek zor. Zorlu maçlara çıkacağız. Geride bıraktığımız süreçte gösterdiğimiz performans dolayısıyla takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada 22 top kaybı yapmaları ve son periyotta Panathinaikos'un 31 sayı bulmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:

"77 sayı bulduk ve maçın içinde kalmayı başardık. Çok çalıştık ama beklediğimiz reaksiyonu alamadık. Tamamen uykuda gibiydik. Çok fazla maç oynuyoruz, agresif bir takvimden geçiyoruz. Bu dönemde de bunlar yaşanabiliyor. Karşımızda iyi bir takım ve deneyimli bir başantrenör vardı. Bu maça hazırlanmak için bize göre bir gün daha fazla zamanları vardı. Rakibimiz bize zarar veren bazı işler yaptı. Değiştirmeye çalıştığımız birçok konu vardı ama bunları maç içinde başaramadık."