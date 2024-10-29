Sarunas Jasikevicius'tan Maccabi maçı için tepki!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Maccabi Tel Aviv ile İstanbul yerine güvenlik gerekçesiyle Kaunas'ta oynayacakları maç öncesi Litvanya basınından 15min'e açıklamalarda bulundu.

MAÇIN İSTANBUL YERİNE KAUNAS'TA OYNANMASI "Geçen yılla aynı şeyi söyleyebilirim. Almanya'da oynamak istiyorduk. Almanya olmadı, orada başka ne vardı bilmiyorum ama Kaunas geçen yıl olduğu gibi ilk seçeneklerimizden biri değildi. Özellikle de Zalgiris'in iki Euroleague maçı oynadığı bir haftada. Çok fazla seyirci beklemiyoruz, çok az bilet satıldı. Bu iyi değil.”

PANA MAÇI SONRASI SÖZLERİ b REKLAM "Bazı durumlar var. Bir takım kurmaya ihtiyaç var, bir sürü yeni oyuncu var. Beş numaranın durumunu biliyorsunuz, sakatlıklar var. Bu yıl bazı şeyler var."

TRANSFER PİYASASI "Avrupa'daki pek çok koç şu anda piyasanın acımasızlığından bahsediyor. Siz de Skylar Mays'i aldığınız piyasaya daldınız. Farklı bir basketbola nasıl uyum sağlıyor ve piyasanın oyuncu bulmakta zorlandığını hissettiniz mi?" "Bunu söylemek zor. Transfer piyasası o kadar ilginç ki siz bir şey düşünüyorsunuz ama bilgi başka bir yerden geliyor. Başlangıçta oyun kurucu piyasasının çok büyük olacağını düşünüyorduk, sonra tam tersi oldu. Önce oyun kurucu yoktu, daha sonra biraz daha fazla oyun kurucu oldu. Skylar ile nasıl olacağını göreceğiz. Bir hafta sonra bir şey söylemek mantıklı değil. Beklemeliyiz, acı çekmeliyiz. Bir şekilde galibiyetler almamız gerekiyor ki önden kopmayalım. Burada söylenecek başka bir şey yok."

BOBAN MARJANOVIC "Sezonun en yüksek profilli transferlerinden biri Boban Marjanovic'ti. İlk aylarda oyuncunuz hakkında neler öğrendiniz ve onun Euroleague'deki güçlü ve zayıf yönlerini nasıl görüyorsunuz?" REKLAM "Şu ana kadar zor oldu. Çok fazla süre almamış başka bir oyuncu. Ne kadar katkı sağlayabileceğini anlamak çok zor. O belirli maçların, belirli rakiplerin, belirli anların oyuncusu. Ne zaman oynayabileceğine, kime karşı oynayabileceğine alışmanız gerekiyor. Rolünü anlıyor, rolünü kabullenmiş durumda. O bir çocuk değil. Saha dışında da onunla konuşmak çok güzel, o gerçekten harika bir insan."

ARTURAS ZAGARS "Euroleague'deki ilk maçına çıkan Arturas Zagars da takımınızda bir rol alıyor. Euroleague seviyesine alışması nasıl gidiyor?" "Harika. En zevkli kısmının oyun olduğunu bile söyleyemem ama koçluk yapmak, onu antrenmanda görmek. Onun sağlıklı kalmasını, 10 ay oynamasını görmek isterim. Bu onun için daha iyi olur çünkü sakatlıklar işleri zorlaştırıyor. Onu ne zaman sahaya çıkarsam bir şeyler veriyor. Anadolu Efes'e karşı maçı neredeyse o belirledi. Gerçekten çok iyi antrenman yapıyor, çok iyi çalışıyor. Onu kötü bir duruma sokuyoruz çünkü yeni oyuncular geldiğinde onları entegre etmek istersiniz ve Zagars da biraz kenarda kalıyor. Ama takıma kazandırmak ve yardımcı olmak çok güzel." ROKAS JOKUBAITIS "Rokas Jokubaitis ile de karşılaşacaksınız. Maccabi'de oynamaya karar vermeden önce size danıştı mı?" REKLAM "Konuştuk, ona biraz da olsa doğrudan yardımcı olmaya çalıştık ama her oyuncu kendi kararlarından sorumludur. O bunu seçti..."

"KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEK ZOR" "Sezon başında Tel Aviv'de Tamir Blatt'ın yedeği olması sürpriz miydi?" "Bilmiyorum. Burada, Avrupa'da yedek oyuncuların kim olduğunu söylemek zor. Modern basketbolda yedek oyuncu son 5-6 dakika benchte oturan kişidir. O dakikalarda oturup oturmadığını bilmiyorum."

OĞLU LUKAS JASIKEVICIUS "Fenerbahçe'nin kadrosunda şimdiden ikinci bir Jasikevicius var. Oğlunuz Lukas nasıl ve Türkiye ile İspanyol basketbol okulundaki deneyimi ne kadar farklı?" "Daha az hız, daha az detay. Daha az gelişmiş bir gençlik basketbol sistemi ve programı. Her şey daha doğaçlama. İspanya'da hangi takımda oynarsa oynasın benzer bir stilleri vardı. Elbette seviye farklılıkları vardır ama stiller benzerdi. Burada her şey farklı, kesinlikle daha yavaş, daha fiziksel. Göreceğiz."