Sarya İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Sarya isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

SARYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sarya ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Sarya adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sarya isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

SARYA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sarya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Kadın süvari. Gece gelen bulut, gece yağan yağmur. Hanım, eş. Cesur, yürekli, korkusuz kadın.

SARYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sarya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sarya ismini koymak caizdir.

SARYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sarya ismini kullanan 2.114 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sarya ismini kullanan 335 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sarya ismini kullanan 38 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sarya ismini kullanan 106 kişi bulunmaktadır.

SARYA ADININ ÖZELLİKLERİ

Sarya ismine sahip olanlar, cazibeleri ve kibar tavırları nedeniyle adeta ilgi odağı olurlar. Bir durum karşısında sezgileriyle hareket eder ve güçlü sezgileri sayesinde, insanlara ne şekilde tavır sergileyeceğini bilir. Fazla konuşmazlar fakat sadece önemli konularda konuşmayı tercih ederler. Aile, dostluk ve arkadaşlık onlar için önemlidir. Özel hayatlarında çok fazla arkadaşları olmaz; ancak sağlam dostlukları vardır.