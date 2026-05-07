        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Satıcının Ölümü' Mayıs ayında sahnede

        'Satıcının Ölümü' Mayıs ayında sahnede

        Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu, Beyti Engin'in Zorlu PSM'nin yeni oyunu Satıcının Ölümü 8, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde  tiyatroseverlerle buluşacak

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:47 Güncelleme:
        Zorlu PSM’nin 13. sezonunda izleyiciyle buluşturduğu en iddialı yapımlarından olan Arthur Miller’ın 1949 yılında Pulitzer Ödülü’ne layık görülen zamansız başyapıtı Satıcının Ölümü, dünya standartlarındaki prodüksiyonuyla tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

        Oyun, Hira Tekindor’un çevirisiyle başarı tutkusunun insan ruhunu nasıl tükettiğini ve bir ailenin dramatik çöküşünü merkezine alıyor. Modern tiyatronun en ikonik ve zorlu karakterlerinden biri olan Willy Loman’ı büyük bir ustalıkla canlandıran Halit Ergenç, Linda Loman karakterine derinlikli bir yorum katan Zerrin Tekindor ile Ergenç’in sahnedeki güçlü birlikteliği, yapımın en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

        İki usta oyuncunun kariyerlerinde ilk kez aynı sahneyi paylaştığı oyunda ailenin büyük oğlu Biff rolünde Fatih Artman ve küçük oğul Happy’ye hayat veren Kerem Arslanoğlu, performanslarıyla duygusal çatışmayı doruğa taşıyor. Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin’in yanı sıra tüm ensemble ekibi de oyunculuklarıyla Satıcının Ölümü’nün sarsıcı atmosferini güçlendiriyor.

        National Theatre’ın eski Genel Sanat Yönetmeni Rufus Norris yönetiminde, görsel dünyası Olivier ve Tony ödüllü Es Devlin’in dekor tasarımıyla şekillenen oyunda; kostüm tasarımında Katrina Lindsay, koreografide Javier De Frutos, ışık tasarımında Oliver Fenwick ve ses tasarımında Adam Cork gibi uluslararası isimlerin imzası bulunuyor.

        8, 20 ve 21 Mayıs tarihlerindeki temsiller için sınırlı sayıda bilet passo üzerinden satışa çıktı.

