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Pazarı karıştıran taciz iddiası! Satır, bıçak, sopa ve demir çubuk...

İstanbul Esenyurt’ta kadına sözlü taciz iddiası pazarı karıştırdı. Sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen pazar esnafı ile kadının yakınları arasında kavga çıktı. Satırlı, bıçaklı, sopalı, demir çubuklu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

SATIRLI KAVGA! Son dakika: Taciz iddiası sonrası kıyamet koptu - VİDEO HABER
Pazarı karıştıran taciz iddiası!
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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen pazarcıyla kadının yakınları arasında satırlı, sopalı ve demir çubuklu kavga çıktı. Çıkan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Saadetdere Mahallesi’nde önceki gün öğlen saatlerinde bir pazarda yaşandı. İddiaya göre, pazarda bir satıcı alışverişe gelen kadına laf attı.

Kadının yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine gelen şahıslar pazarcılarla kavga etti. Kavga sırasında sopa, satır ve demir çubuklar kullanıldı.

Kavgada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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