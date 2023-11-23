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        Haberler Spor Diğer Satrancın ustaları hamlelerini Cumhuriyetin 100. yılı için yapıyor - Diğer Haberleri

        Satrancın ustaları hamlelerini Cumhuriyetin 100. yılı için yapıyor

        Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nın açılışı bugün Ankara'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:42
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        Satrancın ustaları hamlelerini 100. yıl için yapıyor
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        Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Dragan Solak, Emre Can, Cem Kaan Gökerkan, Mert Yılmazyerli, Ediz Gürel, Ekaterina Atalık, Kübra Öztürk Örenli, Gülenay Aydın, Zeynep Çiftci ve Hayale Isgenderova hamle yapacak.

        Kupada 5 turun ardından eleme sistemi uygulanacak ve sonrasında final maçları oynayacak.

        Turnuvada toplam 600 bin lira ödül dağıtılacak.

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