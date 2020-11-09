Savaş Ay, Türk televizyoncu, muhabir ve gazeteciydi. Gazeteciliğe 1974 yılında başladı. Usta gazeteci 15 yıl boyunca savaştığı kanser hastalığına 59 yaşındayken yenik düştü. Peki Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay biyografisi...

SAVAŞ AY KİMDİR?

Gazeteci Savaş Ay, Şükran ve Turan Ay'ın oğlu olarak 26 Mart 1954 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Marmara Ticari Bilimler Akademisi'nde eğitimini tamamladı. Gazeteciliğe 1974 senesinde Dünya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. Tercüman, Vatan, Milliyet, Sabah gazetelerinde ve Akajans'ta görev aldı. atv, TGRT, Kanal D, Kanal 6, Show TV, Flash TV, tekrar atv, Star TV ve Kanal 1'de A Takımı adlı tartışma programını yaptı.

2000 yılında Beyazıt Öztürk ve Kerem Alışık'ında oynadığı Dansöz adlı filmin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını yaptı. Ulaş Can Ay isimli, ses sanatçısı bir erkek çocuğu ve Sanem Ay adında, bir kız çocuğu vardı. Ayrıca bazı programlar yapıp yoksullara yardımcı olmuştur.

a Haber'de muhabirlik yapmış, fakat ses tellerinde bulunan bir sorundan dolayı ancak fısıltıyla konuşabilmekteydi.

Savaş Ay, 15 yıl mücadele verdiği kanser hastalığına 9 Kasım 2013 günü 1,5 ay tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması sebebiyle yenik düşerek öldü.