Savaşçı dizisi 104. bölümü ile FOX TV'de yayınlandı. Son bölümde; Mösyö’nün adamlarından kurtulan Albay Göktürk, babası Gündüz Bey’in karşısına çıktığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ancak vazgeçmeye niyeti yoktur, yakaladığı bir fırsatı değerlendirir ve Yeva’yı ele geçirmek için tek başına harekete geçer. Savaşçı 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 104. son bölüm...

SAVAŞÇI 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alıyor.

SAVAŞÇI 104. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu arada Kopuz Albay, Göktürk Albay’la ilgili çok önemli bazı detaylar öğrenir. Onun suçsuz olma ihtimalini göz önünde bulundurarak yeni bir plan yapar ve Yüzbaşı Bozkurt’u devreye sokar.

Mösyö ise Göktürk Albay’ın Yeva’yı bulmak için bölgeye geleceğini tahmin eder ve avını yakalamak isteyen bir avcı gibi, onu tuzağına çekerek alt etmeye çalışır. Fakat işler pek de istediği gibi gitmez. Mösyö’nün uzak tutma çabasına rağmen, Uzi’nin beklenmedik şekilde olaylara dahil olması, onun planlarını daha da çıkmaza sokar…