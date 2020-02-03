Savaşçı 91. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Savaşçı'da Markus amacına ulaşmak için harekete geçerken, Kopuz Albay da Çiğdem’den aldığı istihbaratla Kılıç Timi’ni acil operasyona çıkardı. Fakat Kılıç Timi zamana karşı yarışırken Markus’u durdurmak kolay olmadı. Seyfi ise, takip sırasında fark edilince çatışmaya girdi ve vuruldu. Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı ve 91. son bölüm özeti haberimizde.

SAVAŞÇI 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 91. SON BÖLÜM ÖZETİ

Türkmen köyüne saldıran teröristlere, yardım ve yataklık eden güvenlik şirketi elemanları, Kopuz Albay ve Kılıç Timi tarafından ele geçirilmiştir. Yaşanan büyük gerilime rağmen, Kopuz Albay’ın suçluları bırakmaya hiç niyeti yoktur...

Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay, yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirir. Bu arada Markus da boş durmaz, yeni hamlesi için hazırlıklara başlar. Ancak Markus’un peşinde olan Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirir.

Markus amacına ulaşmak için harekete geçerken, Kopuz Albay da Çiğdem’den aldığı istihbaratla Kılıç Timi’ni acil operasyona çıkarır... Fakat Kılıç Timi zamana karşı yarışırken Markus’u durdurmak kolay olmayacaktır...