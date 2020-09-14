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Savaşçı 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni sezon bölümü 13 Eylül

Savaşçı yeni sezona başladı. FOX tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı 97. bölüm ile ekrana geldi. Diziden hemen sonra yeni tanıtım yayınlandı. İşte Savaşçı 98. bölüm fragmanı...

Savaşçı

Savaşçı dizisi yeni sezona başladı. 13 Eylül akşamı ekrana gelen Savaşçı'nın 97. bölümü yayınlandı. Bu bölümden sonra hemen yeni bölüm fragmanı verildi.

SAVAŞÇI 97. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehit sanılan Gökhan Üsteğmen’in teröristler tarafından alıkonduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen Kılıç Timi, operasyonu adım adım uygularken, gerilim doruktadır. Plan doğrultusunda Yüzbaşı Kağan, sızdığı bölücü örgüt kampından, çıkan çatışmayla kurtulmaya çalışırken, Yüzbaşı Haydar da diğer tarafta Gökhan Üsteğmen’i kurtarmak için acele etmek zorundadır. Ancak Merlin’in şeytani planı, operasyonun boyutunu değiştirir. Kağan ve Yörük Haydar için ateş çemberi daralır. Kılıç Timi komutanlarına sağ salim ulaşmak için zamanla yarışır, ama bu kolay olmayacaktır.

SAVAŞÇI 98. BÖLÜM FRAGMANI

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