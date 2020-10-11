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FOX TV Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı dizisi bitti mi? Yeni bölümü ne zaman?

FOX TV Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı yeni bölümü ne zaman? Soruları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Pazar gecelerinin büyük bir ilgi ile takip edilen Savaşçı'nın yeni bölümü ne zaman? sorusuyla ilgili ayrıntılar haberimizde...

FOX TV Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı dizisi bitti mi? Yeni bölümü ne zaman?

Savaşçı'nın bu akşam yayınlanması gereken 100. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Limon yapımın dizisi Savaşçı neden yok, bitti mi? soruları ise diziseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte Savaşçı dizisinin yeni bölümüne dair ayrıntılar...

FOX TV SAVAŞÇI DİZİSİ NEDEN YOK?

Fox Tv'de yayınlanan Savaşçı yerini Öğretmen dizisini görenler Savaşçı neden yok, bitti mi? gibi soruları sormaya başladı. Geçen hafta da yayınlanmayan dizi bu hafta da seyirci ile buluşmayacak. Dizinin yapımcılarından konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

SAVAŞÇI'NIN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır…

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