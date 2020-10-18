Bulut, Yıldız ve Kuzey'i ayırmak için gözünü kararttı!

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı dizisinin yeni bölümü ekrana gelmiyor. FOX TV ekranlarında bu akşam Öğretmen dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Savaşçı dizisi final yapmadan bitti mi soruları seyircilerin en çok merak ettiği konular arasında...

SAVAŞÇI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Savaşçı dizisinin yayınına ara verildi, dizinin başrol oyuncu Berk Oktay dizi ile ilgili bir belirsizlik yaşadığını açıklamıştı. Öte yandan dizinin yayın hayatına devam edeceği, çekimlerin devam ettiği iddia edildi.

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