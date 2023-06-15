"ÖN TARAF YIPRANMIŞ VE KOPMAK ÜZERE"

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, batığın keşfedilmesinin ardından burnuna tekneler bağlandığını, bu nedenle burun kısmında zorlanma olduğunu söyledi. Batığın bulunduğu konum ve derinlik nedeniyle dalış turizmi açısından dünyanın önemli yerlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Bazı cephaneleri hala üzerinde ve ambarlarında duruyor. Batık daha önce orijinal hali ile kumun üzerinde oturuyordu.