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Savaşta batırılan Paris 2'de 'hatıra' tahribatı

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi 'Paris 2', yerinin keşfi ile dalış noktası oldu. Dalış için gelenlerse hatıra için gemiden parça koparıp, batığa zarar veriyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Geminin üzerinde fayansları var. Her yıl o fayansları sayardık. Bu sene azaldığını gördük. Bazı kişiler hatıra amacıyla gemiden bazı objeler alıyor" dedi

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  • Savaşta batırılan Paris 2'de 'hatıra' tahribatı

    Kemer açıklarında Birinci Dünya Savaşı sırasında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker tarafından batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin yeri, 1995 yılında keşfedildi. Üzerinde bazı mühimmatları da bulunan 50 metre boyundaki gemi, keşfedilmesi sonrası önemli dalış noktalarından biri haline geldi.
  • Savaşta batırılan Paris 2'de 'hatıra' tahribatı

    Her yıl yüzlerce kişi, Kemer'e gelip, geminin bulunduğu alanda dalış yapıyor. Bir süre önce Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu üyeleri de batığın bulunduğu alanda dalış gerçekleştirdi. Ekip, ayrıca geminin burnundaki açılmayı görüntüledi.
  • Savaşta batırılan Paris 2'de 'hatıra' tahribatı

    "ÖN TARAF YIPRANMIŞ VE KOPMAK ÜZERE"

    AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, batığın keşfedilmesinin ardından burnuna tekneler bağlandığını, bu nedenle burun kısmında zorlanma olduğunu söyledi. Batığın bulunduğu konum ve derinlik nedeniyle dalış turizmi açısından dünyanın önemli yerlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Bazı cephaneleri hala üzerinde ve ambarlarında duruyor. Batık daha önce orijinal hali ile kumun üzerinde oturuyordu.
  • Savaşta batırılan Paris 2'de 'hatıra' tahribatı

    Batık keşfedildiğinden bu yana geminin burnuna tekneler bağlanıyor. Şamandıra da burnunda bağlı. Bağlanan tekneler nedeniyle burun tarafında zorlanma var. Bunun yanlış olduğunun anlaşılması ile ön tarafına 2 tonoz atıldı. Akıntı ile tonozun etrafı boşaldı ve geminin ön tarafı tonozların üzerinde duruyor. Ön taraf yıpranmış ve kopmak üzere" dedi.
  • Savaşta batırılan Paris 2'de 'hatıra' tahribatı

    "BATIK ZAMANLA YIPRANIYOR"

    Batığın zamanla yıprandığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, Geminin üzerinde fayansları var. Her yıl o fayansları sayardık. Bu sene azaldığını gördük. Bazı kişiler hatıra amacıyla gemiden bazı objeler alıyor. Batığın üzerinde balıkçıların denize attığı ağlar da duruyor. Bu ağların gemiye zarar vermeden alınması gerekiyor.

     
  • Savaşta batırılan Paris 2'de 'hatıra' tahribatı

    Burayı koruduğumuz sürece dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri haline getirebiliriz. Batık, yapay resif görevi görüyor. Geminin üstünde birçok deniz canlısı var. Burayı korumamız gerekiyor. Batık zamanla yıpranıyor. Bu yıpranmayı hızlandırıcı etkileri ortadan kaldırmamız gerekiyor diye konuştu. 

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