Rus sermayeli şirket sayısında patlama 0:00 / 0:00

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve sonrasındaki gelişmeler Türkiye'de bu ülkelerden gelen sermayeyle kurulan şirketlerin sayısında büyük bir artışa yol açtı. Özellikle yaptırımlardan kaçınmak zorunda kalan Rusların Türkiye'de kurdukları şirket sayısında büyük bir patlama yaşandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye'de kurulan şirket sayısı 86 bin 560 oldu. Bunların 13 bin 196'sını yabancı sermaye bulunan şirketler oluşturdu.

Yabancı sermayeli kurulan şirket sayısı Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 62 yükseldi. Bu genel yükseliş içerisinde Rus sermayeli şirket sayısındaki artış ise dikkat çekti.

Geçen yılın ilk 8 ayında Rus sermayesi bulunan şirket sayısı 123 olmuştu. Bu şirketlerin toplam sermayesi ise 57 milyon 600 bin lira olarak kayıtlara geçmişti.

2021'in ilk 8 ayında kurulan yabancı sermayeli şirketler:

Ülke Şirket sayısı İran 518 Suriye 290 Ürdün 192 Almanya 177 Pakistan 172 Lübnan 167 Irak 159 Azerbaycan 153 Mısır 144 Libya 130 Rusya 123 ABD 122 BAE 100 İngiltere 87 Filistin 86 Suudi Arabistan 85 Sudan 69 Kuveyt 62 Ukrayna 61 Tunus 58

İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

2022'nin ilk 8 ayında Türkiye'de kurulan Rus sermayeli şirket sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 492 artarak 729 oldu. Söz konusu 729 şirketin toplam sermayesi 320 milyon 539 bin lirayı buldu. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkelere göre bakıldığında Rusya 11. sırada yer alırken bu yıl 2. sıraya yükseldi.

2022'nin ilk 8 ayında kurulan yabancı sermayeli şirketler:

Ülke Şirket sayısı İran 874 Rusya 729 Almanya 342 Suriye 337 Mısır 243 Ürdün 230 Irak 220 Azerbaycan 214 Pakistan 193 BAE 191 ABD 189 Lübnan 148 Ukrayna 142 Cezayir 111 Filistin 109 İngiltere 109 Suudi Arabistan 102 Libya 92 Sudan 90 İsrail 82

UKRAYNA SERMAYELİ ŞİRKETLER DE ARTTI

Listenin ilk sıralarında yer almasa da Ukrayna sermayeli kurulan şirket sayısında da ortalamanın çok üzerinde bir artış gözlemlendi. Geçen yıl ilk 8 ayda Ukrayna sermayeli kurulan şirket sayısı 61 iken, bu sayı 2022'de yüzde 133 artarak 142'ye çıktı.

İSTANBUL VE ANTALYA GÖZDE

2022'nin ilk 8 ayında Rus sermayeli şirketlerin 515'i İstanbul'da kuruldu. İstanbul'u 148 şirketle Antalya ve 18 şirketle Mersin takip etti. Söz konusu şehirler son dönemlerde Rusların yoğun emlak alımlarına da sahne oluyor.

2022'nin ilk 8 ayında kurulan Rus sermayeli şirketlerin şehirlere göre dağılımı:

Şehir Şirket sayısı İstanbul 515 Antalya 148 Mersin 18 Ankara 15 İzmir 8 Muğla 4 Edirne 3 Sakarya 3 Artvin 1 Aydın 1 Kocaeli 1 Konya 1 Nevşehir 1 Tekirdağ 1

Benzer bir tablo Ukrayna sermayeli şirketlerin şehirlere göre dağılımına bakıldığında da karşımıza çıkıyor. Bu yıl ilk 8 ayda kurulan 142 Ukrayna sermayeli şirketin 94'ü İstanbul, 36'sı ise Antalya'da yer aldı.

2022'nin ilk 8 ayında kurulan Ukrayna sermayeli şirketlerin şehirlere göre dağılımı:

Şehir Şirket sayısı İstanbul 94 Antalya 36 Mersin 4 İzmir 2 Ankara 1 Bursa 1 Manisa 1 Muğla 1 Nevşehir 1 Tekirdağ 1