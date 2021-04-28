Saru Batu Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisi olup, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Peki Savcı Bey tarihte nasıl öldü? İşte merak edilen ayrıntılar...

SAVCI BEY TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Domaniç Savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

SAVCI BEY KİMDİR?

Saru Batu Savcı Bey 1249'da Domaniç Akmeşhed / Alçay'da doğdu. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.