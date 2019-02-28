Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),Diyarbakır Çermik’te halı saha tartışması sonrası bir savcının 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

SAVCININ GRUBU ERKEN GELDİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, HSK’yı harekete geçiren olay dün akşam Diyarbakır Çermik’te bir halı sahada yaşandı. Halı sahada 21.00-22.00 saatleri arasında ilçede görevli öğretmenlerin, saat 22.00-23.00 saatleri arasında ilçede görevli bir savcının da aralarında bulunduğu takımın maçı vardı. Ancak iddiaya göre, savcının takımı halı sahaya erken geldi ve saatleri henüz gelmemesine rağmen önce onlar maç yapmak istedi.

ÖĞRETMENLER GÖZALTINA ALINDI

İki takım arasında bu nedenle kısa süreli gerginlik yaşanmasının ardından halı saha görevlileri savcının bulunduğu takımdaki grubu halı saha dışına çıkardı. Öğretmen grubunun maça başlamasından kısa bir süre sonra halı sahaya gelen emniyet yetkilileri maçı durdurdu, kimlik kontrolü yaptı. O sırada kimlikleri yanında bulunmayan öğretmenler ekip otolarına bindirilerek, Çermik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü götürüldü. Burada bir süre tutulan öğretmenler serbest bırakıldı.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Olayın duyulmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. İddiaları araştırmak üzere bir müfettiş görevlendirildi. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz Habertürk’e yaptığı açıklamada, "Söz konusu olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için hukuk dışı davranışta bulunduğu iddia edilen yargı görevlileri hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.