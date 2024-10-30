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        Haberler Gündem Güvenlik Savunma Sanayii Başkanı Görgün Habertürk'e konuştu: "TUSAŞ'ta yaşanan saldırı bizleri daha da kenetlemiştir"

        Savunma Sanayii Başkanı Görgün Habertürk'e konuştu: "TUSAŞ'ta yaşanan saldırı bizleri daha da kenetlemiştir"

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Habertürk Muhabiri Serkan Şimşek'in sorularını yanıtladı. TUSAŞ'taki terör saldırısına yönelik değerlendirmelerde bulunan Görgün, milli güvenlik ve savunma bağımsızlığı vurgusu yaptı. Görgün dünya genelindeki insansız hava aracı satışlarının yüzde 65'inin Türkiye'den gerçekleştiğini ifade etti.

        Giriş: 30.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:41
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        Savunma Sanayii Başkanı Görgün Habertürk'e konuştu
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        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Haberürk’e özel açıklamalarda bulundu. Görgün, Türkiye’nin dünya genelindeki insansız hava aracı pazarında en büyük üreticisi olduğunu söyleyip, İHA satışlarının yüzde 65’inin Türkiye’den yapıldığını ifade etti. Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii A.Ş'ye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Milli güvenlik ve savunma bağımsızlığı alanında kararlılık mesajı verdi.

        “HAVA GÜVENLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİK”

        Görgün, “Son yıllarda İHA ve SİHA alanında tüm dünyada kendini kanıtlayan bayraktar TB2, ANKA, Akıncı ve Aksungur gibi insansız hava araçlarımız, sahada sınırları aşan bir etkinlik sağladı. Ülkemiz dünya İHA – SİHA pazarında açık ara en büyük üretici olurken, 2018’den günümüze dünya genelinde silahlı İHA satışlarının yüzde 65'lik kısmını gerçekleştirdi. Bununla birlikte, çelik kubbe ve uzun menzil hava savunma sistemi siper projelerimizle hava güvenliğimizi güçlendirdik.” dedi.

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        “ÜLKEMİZİ SAVUNMADA BAĞIMSIZ GÜÇ HALİNE GETİRME KARARLILIĞINDAYIZ”

        TUŞAŞ’taki saldırılara yönelik konuşan Görgün, "TUSAŞ’ta yaşanan menfur saldırı, savunma sanayimizin azmini kırmak bir yana, bizleri daha da kenetlemiştir. Bu tür saldırılar karşısında yılmadan, birlik ve beraberlik içinde yürüttüğümüz çalışmalarla her geçen gün daha da güçleniyoruz. Türk Savunma Sanayii olarak, başta şanlı ordumuz ve tüm güvenlik birimlerimizle birlikte milli güvenliğimizi sağlama ve ülkemizi savunmada bağımsız bir güç haline getirme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

        “İNŞA ETTİĞİMİZ GÜÇLÜ ALTYAPI GÜVEN KAYNAĞIMIZDIR”

        Görgün, Türk Savunma Sanayiinde üretim yapan firmalara ilişkin rakamları da paylaştı. 90 binden fazla çalışanın ve 3 bin 500'ün üzerinde şirketin olduğunu söyledi. "Milli güvenliğimizi sağlamada büyük bir ekosistem oluşturduk " dedi.

        Görgün şöyle devam etti: “Kara ve deniz platformlarında Altay tankı, Hisar Hava Savunma Sistemleri ve MİLGEM korvetleriyle milli savunmamıza stratejik katkılar sunuyoruz. Ayrıca, uzayda da bağımsız bir güç olarak İMECE uydu projemizle dünyanın dört bir yanından görüntü alma kapasitesine ulaştık. TÜRKSAT 6A projemizle de yerli ve milli haberleşme uyduları üretiminde dünyada sınırlı sayıda ülke arasına girdik. Tüm bu projeler, dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiğimiz stratejik iş birlikleriyle daha da güç kazanmakta ve savunma sanayiimizin küresel alanda konumunu pekiştirmektedir. Türkiye, savunma sanayiindeki bağımsızlık yolculuğuna kararlılıkla devam ederken, birlikte inşa ettiğimiz bu güçlü altyapı geleceğe olan en büyük güven kaynağımızdır.”

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