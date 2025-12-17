Saygın Soysal, 'Veliaht'a 'Korkut' karakteriyle dâhil oldu

SHOW TV’nin sevilen dizisi, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ın bu haftaki bölümünden itibaren başarılı oyuncu Saygın Soysal, dizinin güçlü oyuncu kadrosuna katıldı. Soysal, dizide; 'Hemşinli’nin kardeşi 'Korkut' karakterine hayat veriyor. Ağabeyinin intikamını almaya yemin etmiş 'Korkut’un otogarda tüm dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu dizide başrolleri; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler paylaşıyor.

‘Veliaht’ın yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!