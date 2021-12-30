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Çılgın Sayısal Loto 29 Kasım 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 29 Kasım 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye 109.599.819,64 TL'yi kazanan numaralar belli oldu. Sayısal Loto tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 29 Kasım 2021 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

Sayısal Loto 29 Kasım 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Kasım Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilecek. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 29 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 KASIM 2021: 34 - 43 - 47 - 57 - 73 - 89 + 85 (JOKER) + 35 (SÜPERSTAR)

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Kategori Kazanan Kişi Sayısı Miktar
6 Devir 109.599.819,64
5+1 0

0,00
5 0

0,00
4 258

3.055,45

3 9.199 107,10
2

137.854

 10,70

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