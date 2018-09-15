Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) aldığı karar doğrultusunda haftada iki kez yapılan Sayısal Loto'da 6 bilen çıkana kadar da büyük ikramiye devredecek. bu yüzden 4. kez devrende Sayısal Loto'da bu akşamki büyük ikramiyenin 7 milyonu bulması bekleniyor. İşte Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak olan çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango'nun resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr üzerinden çekilişin sonuçları ve ikramiye bilgileri ise en geç 21.45'te duyuruluyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 12 EYLÜL

3 - 26 - 31 - 34 - 44 - 48

Sayısal Loto'nun 12 Eylül'deki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 407 bin 619 lira 18 kuruş bugüne devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 148'inci hafta çekilişinde 5 bilen 90 kişi 5 bin 262 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 417 kişi 80 lira 45'er kuruş, 3 bilen 85 bin 956 kişi 11 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 834 bin 662 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 175 bin 915 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 657 bin 586 lira 28 kuruş kamuya aktarıldı.

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.407.619,18 TL 5 bilen kişi sayısı : 90 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.262,55 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.417 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 80,45 TL 3 bilen kişi sayısı : 85.956 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,70 TL

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