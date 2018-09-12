Sayısal Loto çekilişi ne zaman? sorusu büyük ikramiye için nefeslerini tutan vatandaşlar tarafından soruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından alınan karar doğrultusunda haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde, 6 bilen çıkana kadar büyük ikramiye devrediyor. 3. kez devreden büyük ikramiye 4 milyon 283 bin lirayı bulmuştu. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye miktarının 6 milyonu bulması bekleniyor. Peki şanlı rakamlar neler olacak? İşte Sayısal Loto'nun çekileceği saat...

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto, bugün saat 21.15'ta yapılacak Şans Topu çekilişinin ardından saat 21.40'ta yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Kazandıran rakamlar ile birlikte ikramiye bilgileri 15-20 dakika içerisinde yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 8 EYLÜL: 16, 19, 23, 30, 31, 44

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve 4 milyon 283 bin liralık büyük ikramiye 3. kez devretti.

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.283.143,28 TL 5 bilen kişi sayısı : 136 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.482,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.755 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 72,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 144.251 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,95 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ